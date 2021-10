bhc 큰맘할매순대국, ‘소뼈 맑은 해장국’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]bhc가 운영하는 큰맘할매순대국이 올해 4분기 첫 신메뉴로 ‘소뼈 맑은 해장국’을 출시한다고 14일 밝혔다.

소뼈 맑은 해장국은 소뼈를 고아낸 육수에 당귀, 황기 등 몸에 좋은 약재를 넣고 장시간 끓여 기력 회복에 효과적인 메뉴다. 여기에 무, 양파, 파 등 신선한 야채를 아낌없이 첨가해 맑고 담백한 국물이 돋보인다.

신메뉴는 배달앱을 통해 할인가에 맛볼 수 있는 것이 특징이다. 큰맘할매순대국은 이달 한 달간 목, 금, 토, 일 배달의민족을 통해 주문 시 3000원 할인을 제공하는 이벤트를 진행한다.

이번 혜택은 신메뉴 소뼈 맑은 해장국을 포함해 버섯순두부, 순대국, 뼈해장국 등 식사 메뉴와 큰맘 도시락, 안주류를 비롯한 큰맘할매순대국의 전 메뉴를 대상으로 한다.

할인 방법은 간단하다. 배달의민족에 접속한 뒤 큰맘할매순대국 페이지에서 3000원 쿠폰을 다운로드하고 배달·포장 주문 결제 시 적용하면 자동으로 할인 혜택을 받는다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr