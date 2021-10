디셈버앤컴퍼니자산운용, 마이데이터 사업자 본허가 획득

모바일 AI 투자일임 업계 중 최초

‘핀트’, 마이데이터 연계 다양한 서비스 제공 계획

개인 맞춤형 종합 금융 플랫폼으로 도약 기반 마련

[아시아경제 이민지 기자] 디셈버앤컴퍼니자산운용은 금융위원회로부터 마이데이터(본인신용정보관리업) 사업자 본허가를 획득했다고 14일 밝혔다.

디셈버앤컴퍼니자산운용은 자체 개발한 인공지능(AI) 기반의 비대면 투자일임 서비스를 모바일 앱 ‘핀트(fint)’로 제공하며 AI기반 간편투자 서비스를 제공하고 있다. 회사는 유관 업계로써는 최초로 마이데이터 본허가 라이선스를 취득했다.

마이데이터는 개인이 자신의 정보에 대한 관리와 통제 권한을 온전히 보유해 신용이나 자산관리 등에 능동적으로 활용하고 개인의 정보 주권을 보장하는 서비스를 말한다. 사업자 라이선스를 획득한 업체만이 고객 동의를 거쳐 각 고객별 재무현황, 소비패턴 등을 분석해 데이터 기반의 맞춤형 금융 서비스를 추천하는 등 고객의 자산·신용관리를 도와줄 수 있다.

이번 라이선스 취득으로 디셈버앤컴퍼니자산운용은 핀트 앱에서 제공하고 있는 간편 투자 서비스에 고객의 마이데이터를 더해 고도화된 개인별 맞춤형 금융서비스를 선보일 계획이다. 추후 차례대로 선보일 서비스는 본인신용정보업에서 허용하는 본업(본인신용정보업)과 겸영업무(투자일임·자문·전자금융업), 부수업무(금융상품에 대한 광고, 홍보, 컨설팅) 및 오픈뱅킹을 마이데이터와 연계하는 등 다양한 형태로 제공될 예정이다.

이미 디셈버앤컴퍼니는 마이데이터 서비스 런칭을 위해 필요시 되는 보안 및 내부 시스템 구축을 완료한 상황이며, 개인 맞춤형 금융에 대한 새로운 경험을 제공하는 초개인화된 인공지능 프라이빗뱅커(AI PB) 서비스 런칭을 위한 개발에도 박차를 가하고 있다.

정인영 디셈버앤컴퍼니자산운용 대표는 “이번 마이데이터 라이선스 취득으로 고객별 투자성향, 재무현황, 소비패턴 등을 활용해 더욱 맞춤화된 금융 서비스를 제공할 수 있게 됐다”라며, “디셈버앤컴퍼니는 앞으로도 일상에서 손쉽게 투자를 경험하면서 투자에 대한 부담을 덜고 나아가 고민도 해소할 수 있는 다채로운 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 서비스 런칭 이후 계속해서 고속 성장세를 보이고 있는 핀트는 최근 기준, 누적 회원수 55만명, 누적 투자일임 계좌수 14만건, 누적 투자일임금액(AUM) 810억원을 돌파하며 국내 대표 간편투자 금융 플랫폼으로서의 입지를 증명하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr