광주 서구, 치매안심 ‘스마트 노노케어’ 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 13일 맞춤형 디지털 강사단인 스마트 시니어를 양성하고 이들의 일자리 창출을 위해 ㈜실비아헬스, 광주서구시니어클럽과 치매안심 스마트 노노케어 업무협약을 체결했다.

14일 서구에 따르면 이번 사업은 IT역량을 갖춘 60대 디지털 강사단 ‘스마트 시니어’를 선발·양성해 치매안심센터·경로당·노인복지센터 또는 각 가정으로 직접 방문, 7080세대 어르신을 위한 맞춤형 디지털 역량 강화 교육 등을 제공하는 사업이다.

주요 협약 내용은 ▲치매예방 소프트웨어 개발을 위한 협력 네트워크 구축 ▲스마트시니어 양성 및 디지털 역량 강화 교육 지원 ▲일자리 창출 관련 행정 및 예산 지원 등을 담았다.

서구는 이번 협약을 통해 60대 스마트 시니어 강사단에게는 인생 2막의 기회를 제공하고 7, 80대 어르신에게는 정서적 지지를 통한 심리적 안정과 디지털 격차 완화에 따른 사회안전망을 확보해 지속 가능한 디지털 노노 돌봄 환경을 조성해 치매예방 인프라 구축에 힘쓸 예정이다.

서대석 청장은 “코로나19 이후 QR코드 체크인, 키오스크 등 각종 비대면 서비스가 확대된 상황에서 어르신들에게 디지털은 너무 생소하고 어려울 수 있다”며 “디지털 소외계층을 포용해 다양한 혜택을 누릴 수 있는 정책을 추진하도록 노력하겠다”고 말했다.

