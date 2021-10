정읍시, 27일 ‘뮤지컬 3DIVA 콘서트’ 개최

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 오는 27일 오후 7시 정읍사예술회관에서 ‘뮤지컬 3DIVA 콘서트’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이날 공연에는 뮤지컬 레전드인 최정원과 전수경, 홍지민이 출연해 최상의 라이브 공연을 펼친다.

이와 함께 뮤지컬 팝스 오케스트라의 라이브 연주가 더해져 관객들에게 최고의 감동을 선사할 것으로 기대된다.

이들은 뮤지컬 맘마미아와 맨 오브 라만차, 드림걸즈 등 대표적인 뮤지컬 넘버와 복면가왕, 불후의 명곡에서 불렀던 곡들을 선보일 예정이다.

또 뮤지컬 팝스 오케스트라의 뮤지컬 메들리 연주와 함께 홍지민의 ‘국민 여러분’과 최정원과 The Muse의 ‘뮤지컬 메들리(뉴욕뉴욕+지금 이순간+댄싱퀸)’ 등의 공연이 펼쳐진다.

공연 관계자는 “공연은 뮤지컬 스타와 함께 음악과 퍼포먼스를 즐기고, 이야기를 나누며 소통하는 뮤지컬 갈라 콘서트 형식으로 진행된다”며 “오랫동안 기억에 남을 공연이 될 것이다”고 말했다.

이번 공연은 8세 이상 누구나 관람 가능하며 관람료는 모든 좌석 1만5000원이다.

장애인과 국가유공자, 기초생활수급자, 65세 이상, 학생(초·중·고·대), 다문화가정은 50% 할인된 가격으로 공연을 즐길 수 있다.

입장권은 티켓링크를 통해 13일부터 오는 26일까지 예매할 수 있으며 자세한 사항은 시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

유진섭 시장은 “코로나19로 문화생활을 즐기지 못한 시민들에게 좋은 볼거리가 되길 바란다”며 “앞으로 시민들의 문화 욕구를 충족시킬 만한 다채로운 공연을 마련할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr