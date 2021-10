[포토] 오징어게임의 달고나 받은 홍준표

[아시아경제 윤동주 기자] 홍준표 국민의힘 대선 경선 후보가 14일 경기도 의정부 제일시장내 상가번영회에서 열린 의정부갑,을 당원인사 행사에 참석, 지지를 호소하고 있다.

홍 후보는 이 자리에서 "이재명 지사가 싸움꾼이라는 이미지가 강한데 사실은 내가 이 지사보다 싸움은 더 잘한다"며 지지를 호소했다.

한편, 홍 후보는 한 지지자에게 '끝까지 살아남으시라'는 의미로 오징어게임의 달고나를 선물 받았다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr