[2021국감]중진공 “조성은 재산조사 매달 시도…문자·전화 등 응답없어”

2021년 중소벤처기업부 산하 기관 국정감사

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업진흥공단이 '고발사주' 의혹 제보자 조성은씨가 받은 창업지원자금 7000만원과 관련해 "매달 문자, 전화 등 여러 방식을 통해 재산조사를 시도하고 있지만 응답하지 않고 있다"고 밝혔다.

김학도 중진공 이사장은 14일 국회에서 열린 중소벤처기업부 산하 기관 국정감사에서 조성은씨의 창업지원자금에 대한 김정재 국민의힘 의원의 지적에 대해 이 같이 밝혔다.

김 의원은 이날 "조성은씨는 2015년 청년사업가라는 미명 하에 중진공에서 창업지원자금 7000만원을 지원 받았다"면서 "현재까지 연체이자 등을 합치면 8220만원을 (국가에) 갚아야 하는데 지금도 '배째라'식"이라고 지적했다. 이어 "2015년 기술보증기금에서도 창업특례보증으로 1억원을 대출 받았다"면서 "조성은씨가 현재 국가에 갚아야 할 정책자금은 2억5000만원 정도"라고 덧붙였다.

또한 김 의원은 "지난해 벤츠 차량을 리스해 타는 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 올리기도 했는데 이게 빚쟁이가 해야 할 태도인가"라며 "본인은 청년사업가라고 얘기하지만 세금 도둑일 뿐"이라고 말했다.

이에 김 이사장은 "조성은씨 관련해서는 계속 노력을 기울이고 있다"면서 "(조성은씨가) 2017년 1월 연체를 시작한 후로 재산조사, 소멸시효 연장, 내용증명 같은 방식을 통해 지속적으로 상황을 독촉하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "채권 소멸시효를 연장하기 위해 지급명령 신청까지 했다"면서 "(조성은씨 관련) 최선을 다해 사후관리를 철저히 하겠다"고 말했다.

