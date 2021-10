나주시, 올해 시민의 상 수상자 2명 선정

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 시민의 상 수상자 선정을 위한 공적심사위원회를 열고 총 3명의 후보자 중 사회복지부문 이춘형(62·남)씨, 교육문화부문 오종순(69·남)씨를 수상자로 각각 선정했다고 14일 밝혔다.

시민의 상은 ▲지역개발 ▲사회복지 ▲충효도의 ▲산업경제 ▲교육문화 등 총 5개 부문별 1명을 공적심사위원회를 통해 선정한다.

올해는 특히 후보자 공적에 대한 객관적 평가와 지역 여론에 대한 냉철한 검증을 거쳐야 한다는 위원들의 의견을 반영, 공심위 위원 중 3명을 선정해 공적 검증단을 구성했다.

검증단은 후보자 공적 내용의 공식적 자료를 통한 사실 여부 파악, 관계자 현지 여론 조사 등을 실시, 공심위 회의 때 검증 활동의 종합적 결과를 공유하고 심사 과정에 반영했다.

영예의 수상자로 선정된 사회복지부문 이춘형 씨는 세지면 동곡리에 위치한 ‘행복의 집’ 시설장을 역임하고 있다.

홀로 일상을 영위하기 어렵고 자녀들로부터 충분한 부양을 받지 못하는 어르신들을 부모처럼 모시면서 어르신 인권 보호와 확립에 기여했다는 평가다.

지난 2003년 시설 개원 당시부터 지금까지 110명의 어르신들을 모셔온 이 씨는 현재 23명의 입소 어르신들과 생활하고 있다.

생활동 증축 및 개보수, 잔디 입식, 쉼터 조성 등 쾌적한 공간 조성은 물론 어르신들의 의사를 반영한 케어서비스와 프로그램 운영에도 힘쓰고 있다.

교육문화부문에는 현)대한전문건설협회 전라남도회 명예회장과 ㈜금성건설 대표이사를 맡고 있는 오종순씨가 선정됐다.

오 씨는 생계가 어렵고 힘들었던 유년 시절의 경험과 ‘기업의 이익은 지역사회에 환원해야한다’는 신념을 토대로 나눔과 봉사 실천을 지속하고 있다.

특히 지난 2010년부터 현재까지 나주교육진흥재단 이사를 역임한 오 씨는 지역인재육성기금으로 7차례에 걸쳐 총 6125만원을 기부하며 지역 인재 육성과 교육 경쟁력 강화에 이바지해왔다.

강인규 시장은 “12만 나주시민의 이름으로 수상하는 영예로운 상에 선정되신 분들께 축하를 전한다”며 “두 분의 아름다운 마음이 지역사회에 환한 빛으로 퍼져 나주의 길을 희망차게 밝혀주길 바란다”고 말했다.

시상식은 오는 30일 오전 11시 청사 대회의실에서 개최되는 ‘시(市) 승격 40주년 나주시민의 날 기념식’에서 진행된다.

기념식은 코로나19 확산 방지 및 방역수칙 준수를 위해 수상자 본인과 가족을 제외한 최소한의 인원이 참석하며 나주시 공식 유튜브 채널을 통해 생중계 될 예정이다.

나주시민의 상은 지난 1996년부터 총 33명의 수상자를 발굴했으며 역대 수상자들의 공적을 영구 기록·보존하는 등 각별히 예우하고 있다.

