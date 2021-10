교보생명, 태아부터 100세까지 보장 '금쪽같은내아이보험'

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 태아부터 최대 100세까지 보장받을 수 있는 '교보금쪽같은내아이보험'을 출시했다고 14일 밝혔다.

30세까지 유아·청소년기에 걸리기 쉬운 각종 질병과 사고를 보장받을 수 있다. 교통재해 및 일반재해 장해금을 장해지급률에 따라 각각 최대 1억2000만원과 6000만원까지 지급한다. 암 진단비는 고액암 1억원, 일반암 5000만원까지 보장한다.

또 아토피성 피부염, 알레르기성 비염 등 어린이주요특정질병과 주요 법정감염병은 물론, 말기신부전증, 급성심근경색증 등 중대질병도 보장받을 수 있다.

30세 이후에는 갱신을 통해 뇌출혈·급성심근경색증 등 9대 질병을 최대 100세까지 보장한다. 성인보장으로 전환 시 나이에 맞게 필요한 특약을 추가할 수 있다.

크론병, 궤양성대장염 등 만성질환과 표적항암약물허가치료, 항암양성자방사선치료, 항암세기조절방사선치료 등 신규 보장을 강화했다. 태아전용특약을 통해 태아와 임산부를 위한 주산기질환과 산과질환도 보장한다.

또 15세 성장축하금, 20세 자립축하금을 지급한다. 자녀보장이 만료되는 30세에는 계약자적립금을 만기환급금으로 지급한다.

0세부터 최대 15세까지 가입할 수 있고, 보험기간은 자녀보장 30세 만기, 성인보장 100세 만기다. 보험료는 1구좌 기준 최소 2만원에서 최대 10만원까지 선택할 수 있다. 자녀가 둘 이상이면 1명만 가입해도 보험료를 1% 할인해준다.

아울러 교보생명은 고객이 직접 필요한 보장을 선택할 수 있는 '교보마이핏(Fit)건강보험'도 선보였다. 개인별 질병 위험을 예측하고, 건강상태에 맞게 필요한 보장을 고를 수 있는 'DIY(Do It Yourself)'건강보험이다.

주계약으로 암·급성심근경색증·뇌출혈 등 3대질병을 보장하며, 보장 니즈에 따라 위·간·폐·대장·췌장 등 부위별 암보장은 물론 당뇨·중증당뇨·허혈심장질환·뇌혈관질환·중증치매까지 보장받을 수 있다. 15세부터 최대 70세까지 가입 가능하며, 보험기간은 100세 만기다.

