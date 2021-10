2015년 남욱 구속했던 그 검사, 수사팀 충원서 또 빠졌다

조국 수사에 참여했다 좌천

수사팀 대부분 친정권 성향

[아시아경제 조성필 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)이 인력 증원 검토에서 같은 검찰청 공판5부 강일민 검사를 제외한 것으로 14일 확인됐다. 강 검사는 2015년 수원지검 특수부에서 대장동 개발 비리 사건 수사를 맡았다. 당시 남욱 변호사를 변호사법 위반 혐의로 구속기소하고 2심까지 공소유지를 한 주임검사였다. 현재 검찰 내에서 대장동 의혹 사건에 대한 이해도가 가장 높은 검사로 꼽힌다.

아시아경제 취재를 종합하면, 수사팀은 최근 내부 검토를 거쳐 다른 검찰청에서 검사 2~3명을 추가로 충원해달라고 대검찰청에 요청했다. 현재 수사팀 구성은 김 차장검사 지휘 아래 서울중앙지검 경제범죄형사부 검사 전원(부장검사 포함 9명)에 공공수사2부 3명, 반부패강력수사협력부 검사 1명, 범죄수익환수부 검사 1명, 파견 검사 3명 등 18명이었다. 이번 증원까지 이뤄지면 20명이 넘는 메머드급 수사팀이 꾸려지게 되는 것이다.

이 같은 충원 상황에 대해 검찰 안팎에서는 "강 검사가 왜 포함되지 않는지 의문"이라는 말이 나온다. 검찰 출신 한 변호사는 "검사가 사건을 검토, 파악해 본궤도에 올라오려면 상당한 시간이 걸린다"며 "기존 수사를 했던 검사라면 이 과정이 최소화돼 효율성이 높아진다"고 했다. 현재 수사팀은 미국에 체류 중인 남 변호사를 조사해야 하는 상황이다.

그럼에도 강 검사가 충원에서 빠진 데엔 수사팀 대부분이 친정권 성향으로 꾸려졌기 때문이란 시선이 존재한다. 김 차장검사는 법무부 검찰과장을 지내면서 추미애·박범계 장관 아래에서 검찰 인사를 담당했다. 4차장검사로 승진하면서 법무부 검찰국장이던 이정수 서울중앙지검장을 다시 보좌하고 있다. 또 유경필 경제범죄형사부장은 이 지검장의 측근으로 꼽힌다. 김영준 부부장검사는 문재인 대통령과 호형호제하는 송철호 울산시장의 사위다.

반면 강 검사는 2019년 서울중앙지검 반부패수사2부 소속으로 조국 전 법무부 장관 일가 수사에 참여했다가 이후 인사에서 좌천됐다. 그는 2011년 임관 뒤 대부분 특수수사 보직에 있었다. 하지만 조국 수사 이후 비수사 보직인 공판부로 밀려났다. 조 전 장관 일가 사건에 대한 공소유지를 맡아왔으나, 현재는 대다수 재판이 끝나고 한 달에 2번 꼴로 열리는 조 전 장관 재판에만 참여하고 있다.

