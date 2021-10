이마트, 문어 초밥·튀김 등 출시…20% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 21일까지 국산 문어를 활용한 초밥·튀김 등 신상품 6종을 행사카드로 구매 시 20% 할인해주는 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

대표 상품으로 ‘문어초밥', ‘문어&생연어초밥’, ‘문어 가라아게’, ‘문어&안심텐더’ 등을 판매한다. 국산 문어를 활용해 달짝지근하고 쫄깃한 것이 특징이다.

냉동 가공된 생선살을 사용하는 대신 어획 직후 원물 그대로 냉동한 문어를 점포 주문량만큼만 산지에서 해동·소분해 각 점포로 전달함으로써 국산 문어 고유의 맛과 신선함을 살렸다. 또한 산지 시세가 저렴할 때마다 원물을 수시로 비축했으며, 이를 통해 통영 등 남해안에서 어획한 문어 총 10톤을 사전 확보했다.

앞서 이마트는 지난 2~4월에는 참숭어 초밥, 5~9월에는 농어 초밥 등을 기획해 판매했다. 11월에는 제철을 맞은 국내산 새조개·키조개 등을 활용한 조개 초밥을 선보일 계획이다.

이마트 관계자는 “내식이 일상화되면서 이마트 즉석조리 상품을 찾는 고객들이 늘고 있다”며 “올해는 계절별 다양한 신상품 개발에 주력하고 있다. 그 일환으로 국산 문어를 활용한 초밥 등 신상품을 선보인다”고 말했다.

