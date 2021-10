현대차 COO "車반도체 자체개발 원해…현대모비스가 중요 역할"

호세 무뇨스 COO "반도체 개발, 많은 투자·시간 필요하나 공을 들이는 분야"

[아시아경제 유제훈 기자] 호세 무뇨스 현대자동차 최고운영책임자(COO) 겸 북미권역본부장(사장)은 13일(현지시각) 차량용 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 칩 개발을 희망한다고 말했다.

주요외신에 따르면 무뇨스 사장은 이날 외신 기자들과 만난 자리에서 차량용 반도체 부족에 따른 최악의 상황이 지났지만, 지난 8~9월은 '가장 힘든 달' 이었다며 이같이 밝혔다.

무뇨스 사장은 아울러 인텔이 생산량을 늘리기 위해 대규모 투자를 단행하는 등 관련업계가 매우 빠르게 대응하고 있다면서 "현대차도 그룹 내에서 우리 자신의 칩을 개발 할 수 있길 원한다"고 거듭 전했다.

그는 또 반도체 개발과 관련해 "많은 투자와 시간이 필요하지만 이는 우리가 공을 들이고 있는 분야"라면서 향후 부품 계열사인 현대모비스가 자체 반도체 개발과 관련해 중요한 역할을 할 예정이라고 전했다.

한편 무뇨스 사장은 코로나19에 따른 생산차질과 관련, 오는 4분기에는 당초 계획과 같은 수준의 차량 인도를 예상하고 있다고 전했다. 아울러 이 경우 내년 생산 차질 물량의 일부를 상쇄할 수 있다고 전망했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr