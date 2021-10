Fed, 빠르면 11월 중순 테이퍼링 시작

9월 FOMC 회의록 공개

빠르면 11월 중순, 늦어도 12월 개시 예고

대다수 위원들 인플레 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed) 위원들이 빠르면 오는 11월에 자산매입축소(테이퍼링)를 시작한다는 공감대를 형성한 것으로 드러났다.

13일(현지시간) Fed가 공개한 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 위원들이 빠르면 11월 중으로 경제 지원 대책을 축소할 수 있다고 언급했다고 밝혔다.

회의록은 "위원들이 일반적으로 경기 회복이 순조롭게 진행되고 있다고 평가하고 있으며 내년 중반쯤 자산 매입을 마무리하는 점진적인 축소가 적절하다고 평했다"라고 소개했다.

회의록은 위원들이 다음 회의에서 테이퍼링을 결정하면 11월 중순이나 12월 중순부터 시행될 것이라고 예상했다고 전했다. 테이퍼링 마무리 시점은 내년 7월로 예고됐다.

회의록대로라면 Fed는 11월 2~3일에 열리는 FOMC에서 테이퍼링을 결정할 것을 예정했고 시행 시점을 결정하는 절차만 남은 것으로 해석된다.

위원들은 테이퍼링 시작이 금리 인상 신호가 아니라는 점을 강조했다.

인플레이션이 일시적이라는 Fed의 입장에도 변화가 느껴진다.

회의록은 "대부분의 위원이 공급망 병목 현상과 노동력 부족이 인플레이션 상승에 장기간 영향을 미칠 가능성이 크다고 보고 있다"라고 밝혔다. 회의록은 인플레이션 하락을 예상한 위원들은 소수에 그쳤다고 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr