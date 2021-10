[아시아경제 조슬기나 기자] 러시아 당국이 코로나19 백신 '스푸트니크 V'의 스프레이형 버전에 대한 2단계 임상시험(2상)을 승인했다고 12일(현지시간) 인테르팍스 통신이 보도했다.

통신에 따르면 러시아 보건부는 전날 스프레이 형태의 스푸트니크 V 백신에 대한 2상 시험을 승인했다. 2상은 상트페테르부르크의 '에코-안전 연구센터'에서 2023년 12월 31일까지 진행된다. 스프레이형 스푸트니크 V 백신은 2회 접종해야 한다.

스푸트니크 V는 코로나19 바이러스 유전자를, 인체에 무해하게 만든 운반체(벡터)인 감기 아데노바이러스에 삽입해 만드는 벡터 방식 백신이다. 현재 러시아를 포함한 70개국이 스푸트니크 V 백신의 사용을 승인했다.

