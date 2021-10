이재명 40.6% vs 홍준표 40.7%…이재명 43.0% vs 윤석열 40.4%

한국갤럽 가상대결 여론조사

[아시아경제 이동우 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 및 홍준표 국민의힘 의원과의 가상 대결에서 오차범위 내에서 접전이 예상된다는 여론 조사 결과가 13일 나왔다.

여론조사업체 한국갤럽이 머니투데이 의뢰로 11~12일 전국 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 가상 대결을 실시한 결과, 이 후보는 43.0%로, 윤 전 총장(40.4%)을 오차범위(±3.1%포인트) 내에서 앞섰다.

이 후보와 홍 의원의 가상 대결 조사 결과는 각각 40.6%, 40.7%로 홍 의원이 이 후보를 0.1% 포인트 격차로 앞선 것으로 나타났다.

이 후보는 유승민 국민의힘 전 의원(29.0%)과의 양자 대결에선 45.2%, 원희룡 전 제주도지사(28.9%)에 맞서선 45.5%를 각각 기록해 오차범위를 넘는 우세를 나타냈다.

이번 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하다.

