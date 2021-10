[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 13일 광주지역에서 8명이 추가로 코로나19에 감염됐다.

광주광역시는 이날 오후 6시 기준으로 신규 확진자에 대해 5223~5230번으로 분류했다고 밝혔다.

지역 내 기존 확진자와 접촉으로 감염된 경우는 5224 5227 5229 등 3명이다.

타시도 관련은 2명으로 5226번은 경북 경주 1064번과 접촉한 후 감염됐다.

나머지 1명인 5230은 전남지역 건설현장을 다녀온 뒤 밀첩접촉자로 분류돼 자가격리에 들어갔다가 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

광산구 소재 한 아파트 건설현장 관련은 1명(5228)이 새로 발생했다.

5223 5225 등 2명은 현재 감염 경로가 확인되지 않고 있다.

