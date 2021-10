LS전선, 계열사 LS머트리얼즈 주식 1930만주 상당 추가 취득

[아시아경제 이동우 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 +1.44% 거래량 67,370 전일가 62,700 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LS아이앤디, 안양 LS타워 등 담보로 1000억 차입금 차환LS전선, 차세대 초전도케이블 개발…전력 전송량 늘리고 생산비는 절감LS그룹, 이달 15일까지 하반기 신입사원 공개 채용 close 는 종속회사인 LS전선이 전자 축전기 제조업 계열사 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 +1.44% 거래량 67,370 전일가 62,700 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LS아이앤디, 안양 LS타워 등 담보로 1000억 차입금 차환LS전선, 차세대 초전도케이블 개발…전력 전송량 늘리고 생산비는 절감LS그룹, 이달 15일까지 하반기 신입사원 공개 채용 close 머트리얼즈의 주식 1926만2773주를 약 596억원에 추가 취득한다고 13일 공시했다.

주식 취득 뒤 LS전선의 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 +1.44% 거래량 67,370 전일가 62,700 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LS아이앤디, 안양 LS타워 등 담보로 1000억 차입금 차환LS전선, 차세대 초전도케이블 개발…전력 전송량 늘리고 생산비는 절감LS그룹, 이달 15일까지 하반기 신입사원 공개 채용 close 머트리얼즈 지분율은 68.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음 달 30일이다.

LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 +1.44% 거래량 67,370 전일가 62,700 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LS아이앤디, 안양 LS타워 등 담보로 1000억 차입금 차환LS전선, 차세대 초전도케이블 개발…전력 전송량 늘리고 생산비는 절감LS그룹, 이달 15일까지 하반기 신입사원 공개 채용 close 는 이번 주식 취득의 목적에 대해 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 +1.44% 거래량 67,370 전일가 62,700 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LS아이앤디, 안양 LS타워 등 담보로 1000억 차입금 차환LS전선, 차세대 초전도케이블 개발…전력 전송량 늘리고 생산비는 절감LS그룹, 이달 15일까지 하반기 신입사원 공개 채용 close 머트리얼즈 유상증자 참여(현물출자)에 따른 주식 취득이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr