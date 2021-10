이준석 "윤석열 '천공스승 논란' 확인되지 않는 한 논란 안 될 것"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 13일 윤석열 전 검찰총장과 ‘천공스승’ 관련 논란에 대해 "확인되면 좀 위험하지만 확인되지 않는 한 큰 논란은 아닐 것"이라고 밝혔다.

이 대표는 이날 KBS라디오 ‘최경영의 최강시사’에 출연해 "윤 전 총장이 사실 여러 가지 논란이 섞여 있다 보니까 천공스승이라는 분의 영상을 봤다는 거 이외에는 솔직히 확인된 게 없다"며 "취향의 문제로 지금까지 볼 수 있다"고 말했다.

그는 "유승민 전 의원이 의심하는 것처럼 정법 강의하시는 분이 천공스승이라는 분이 굵직굵직한 윤석열 총장의 행보에 있어서 시기적 조언이나 아니면 행보에 있어서 방향에 대한 조언을 했던 것은 아직까지 드러나지 않았다"고 밝혔다.

이 대표는 "천공스승이라는 분이 자꾸 방송에서 본인이 그렇게 이야기를 하셔서 좀 그런 의심을 사는 것 같은데 윤 전 총장이 아니라고 했으니까, 예를 들어 수사나 아니면 정치적 행보에 있어서 그분 말 들은 건 아니다"라고 덧붙였다.

다만 "그게 만약 확인되면 좀 위험하다"면서도 "그게 확인되지 않는 한 제 생각에는 큰 논란은 아닐 것"이라고 말했다.

이 대표는 후보 간 토론회와 관련해 "부동산 대책이라든지 아니면 또 복지 문제라든지 최근에 코로나로 인한 교육 불평등이라든지 이런 심도 있는 주제를 건드리는 그런 모양새를 보여야 한다"며 "지금까지는 후보들이 초반 기 싸움을 너무 벌이는 것 같다. 앞으로 건설적인 토론을 했으면 좋겠다"고 당부했다.

