[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 17일까지 BBQ앱(자사앱)에서 제품을 구매한 전 고객을 대상으로 추첨을 통해 플레이스테이션5(PS5)을 증정하는 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

프로모션은 BBQ앱에서 전 메뉴 주문 시 자동 응모되며 E-쿠폰 사용 시에도 동일하게 적용된다. 기간 내 주문 고객들에게 추첨을 통해 최신형 플레이스테이션5(PS5) 7대를 증정한다. 당첨 결과는 BBQ앱과 웹사이트를 통해 발표될 예정이다.

BBQ는 현재 치킨 프랜차이즈 업계 최대인 약 290만명의 회원을 확보하고 있다.

BBQ는 자사앱 활성화를 통해 패밀리들의 수수료 부담 줄이기에 적극 나서고 있다. 최근에는 자사앱에서 사이드 메뉴 무료 증정, 놀이공원 입장권 경품, 수제맥주와 연계한 프로모션 등 다양하고 적극적 마케팅 활동으로 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr