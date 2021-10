이광수·박희순 소속사 관계자, 부산영화제 참석 후 코로나 확진

[아시아경제 이이슬 기자] 부산국제영화제에 참석한 배우의 소속사 관계자가 코로나19(신종 코로나바이러스감염증)에 확진됐다.

13일 이광수·박희순의 소속사 킹콩by스타쉽에 따르면, A본부장이 제26회 부산국제영화제 참석 이후 시행한 PCR(유전자증폭) 검사에서 음성판정을 받았다.

A관계자는 이광수·박희순의 부산영화제 일정에 동행했다. 이광수는 8일 부산 해운대구 영화의전당 야외무대에서 열린 영화 '싱크홀' 야외 무대인사에 참여했으며, 박희순은 지난 6일 개막식 레드카펫을 비롯해 넷플릭스 '마이네임' 관련 행사에 참석했다.

이날 부산영화제 관계자는 본지에 "확진자 측으로부터 지난 11일 확진 사실을 전달받았다"며 "방역 당국이 CCTV 등을 통해 확진자 동선을 파악해 개별통보 중인 것으로 안다"고 말했다.

이어 "주말(9~10일) 양일간 근무한 부산영화제 스태프와 자원봉사자, 실내 용역 근로자 등 615명이 선제적으로 PCR 검사를 받았으며, 전원 음성판정을 받았다"며 "영화제 측에서 부산시민방역추진단을 통해 역학조사를 완료했다"고 했다.

킹콩by스타쉽 관계자는 "11일 확진 사실을 전달받고 접촉 직원 전원이 검사를 진행했으며, 이광수·박희순를 비롯해 모두 음성판정을 받았다"며 "박희순은 밀접접촉자로 분류돼 2주간 자가격리에 들어갔다"고 알렸다.

A본부장은 부산국제영화제에서 열린 행사 몇 곳에 참석한 것으로 알려졌다. 관계자는 "박희순이 참석한 넷플릭스 '마이네임' 관계자와 행사 관련자 전원이 코로나19 검사를 받았다"고 했다.

앞서 A본부장은 부산영화제 참석하기 전에 영화제 측의 지침에 따라 참석 이틀 전 진행한 코로나19 PCR 검사에서 음성 판정을 받았다. 참석자 전원 음성확인서를 제출하는 지침을 지켰다고. 관계자는 "A본부장이 영화제 일정을 마친 후 서울에서 토요일(9일) 증상을 느껴 받은 검사에서 양성판정을 받았다"고 말했다.

