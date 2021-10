[특징주]메타버스 관련주 강세…엔피·맥스트·이노뎁 등

[아시아경제 이선애 기자] 13일 메트버스 관련주가 강세를 보이고 있다. 메타버스 ETF(상장지수펀드) 상장과 함께 수급이 몰리고 있는 것으로 풀이된다.

13일 한국거래소에 따르면 이노뎁은 전일대비 7.14% 오른 2만4000원에 거래되고 있다. 외국인의 수급이 들어오고 있다. 엔피는 전날보다 13.42%) 오른 8450원에 거래되고 있다. 같은 시각 맥스트도 5.64% 강세다.

이날 메타버스 ETF와 주식형 액티브 ETF 5종이 거래소에 신규 상장한데 따른 영향인 것으로 보인다.

거래소에 따르면 ‘KBSTAR 메타버스’, ‘HANARO 메타버스’, ‘TIGER 메타버스’, ‘KODEX 메타버스액티브’ 등이 신규로 상장했다

이들 메타버스 ETF는 메타버스 관련 키워드를 중심으로 노출도, 매출 연동률 등을 점수화해 평균치 이상인 기업을 구성종목으로 한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr