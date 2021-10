'오징어게임' 새 역사 썼다…넷플릭스 역사상 최대 시청률 기록

브리저튼·하우스오브카드·종이의집 모두 제쳐

모든 넷플릭스 오리지널 작품 중 1위

총 1억1000만 계정 시청…역대 가장 빠른 속도

[아시아경제 김수환 기자] '오징어게임'이 넷플릭스 오리지널 작품 중 역대 최다 시청자수를 기록한 드라마가 됐다.

12일(현지시간) CNN은 이날 넷플릭스 자체 집계 결과 전세계 1억1100만개 계정이 오징어게임을 시청했다면서 넷플릭스 역사상 최대 히트작이 됐다고 보도했다.

현재 넷플릭스의 총 구독자 수가 2억900만명이라는 점을 비추어볼때 사실상 전세계 구독자 중 절반 이상이 오징어게임을 시청한 셈이다.

종전의 최고 시청률을 기록한 넷플릭스 오리지널 작품은 미국의 '브리저튼'으로서 총 8200만여개의 계정이 시청했던 것으로 전해졌다.

넷플릭스 측에 따르면 오징어게임을 시청한 계정의 개수가 앞선 최대 히트작인 '브리저튼'보다도 3000여만개 가량 더 많은 것으로 나타났다.

특히 지난달 17일 오징어게임이 첫 공개된 이후 27일만에 이 같은 기록을 달성한 것으로 나타나면서 넷플릭스의 모든 오리지널 작품 중 가장 빠른 속도로 시청자 수가 늘어났다고 CNN은 전했다. 공개일 기준 첫 1개월 동안의 총 시청자 수 기준으로도 오징어게임은 넷플릭스 히트작인 '하우스오브카드'와 '종이의집'을 제친 것으로 알려졌다.

CNN은 "이 기록은 오징어게임의 엄청난 인기를 그대로 보여주고 있다"라고 분석했다.

아시아 태평양 지역의 콘텐츠 제작을 총괄하는 김민영 넷플릭스 부사장은 “넷플릭스가 한국에 투자하기 시작한 2015년 당시, 넷플릭스의 목표는 세계적인 수준의 한국 콘텐츠를 만드는 것”이었다며, “우리가 상상만 했던 일을 ‘오징어 게임’이 실현시켜줬다”고 말했다.

이날 기준으로 오징어게임은 미국을 포함한 전세계 94개국에서 1위를 기록하고 있는 중이다.

