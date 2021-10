하나은행, 행복나눔 기부서비스 확대 개편…VIP 서비스 강화

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 기존에 PB센터와 골드클럽 영업점 거래고객에게만 제공됐던 ‘하나골드클럽 기부서비스’를 VIP클럽 영업점까지 확대 개편한다고 13일 밝혔다. VIP손님 대상 서비스를 강화하기 위한 것으로 서비스명도 '하나 행복나눔 기부서비스'로 변경하기로 했다.

이번 서비스 개편을 통해 기존 24개 PB채널에서만 신청 가능했던 '하나 행복나눔 기부서비스'는 이달 14일부터 전국 208개 PB영업점에서 신청이 가능하게 됐다.

'하나 행복나눔 기부서비스'는 손님과 은행 간 거래로부터 일정기간 동안 발생한 은행 수익의 일부를 공익기금으로 적립하여 손님이 지정한 공익기관에 손님 명의로 기부하는 서비스로, 2014년부터 시행해왔다.

일정 거래조건이 충족되는 손님이 기부 서비스에 동의한 후 예·적금, 집합투자증권 등의 상품 신규 가입을 하면 선택한 기관에 손님 명의로 기부할 수 있다. 연말정산 시 기부에 따른 세액공제 혜택도 받을 수 있다.

하나은행 자산관리사업지원섹션 관계자는 “이번 서비스 확대를 통해 전국 어디서나 공익적 기부 니즈가 있는 VIP고객을 대상으로 기부 기회를 새롭게 제공해드릴 수 있게 됐다”며 “거래고객들의 만족도를 높이고 기부문화 확산을 통한 적극적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천으로 자산관리(WM) 시장을 리드해 나가겠다”고 밝혔다.

