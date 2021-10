농협금융, 전남지역 행복나눔 기부행사 실시

[아시아경제 성기호 기자] 농협금융지주는 전남지역 행복나눔 기부 행사를 실시했다고 13일 밝혔다.

전남 무안군 무안읍 소재 무안군 노인복지회관에서 김형신 농협금융 부사장(사업전략부문장), 김남현 대한노인회 무안군지회장 등이 참석한 가운데 열린 기부 행사에서는 김현 대한노인회 무안군지회 사무국장, 이창기 농협은행 전남영업본부장을 비롯, 임정모 무안군지부장 등 농협 봉사단이 함께 참석했다.

농협금융은 이번 행복나눔 기부를 통해 양말, 주방용 세제 등 생필품을 전남 신안군, 무안군, 영암군 지역의 노인 복지시설 어르신들께 전달할 예정이다.

김형신 부사장은 “준비한 후원물품들이 전남 지역 어르신들의 일상에 조금이나마 보탬이 됐으면 좋겠다”며, “농협금융은 농업·농촌과 지역사회를 지원하기 위해서라면 전국 어디에서든 함께 할 것”이라고 말했다.

