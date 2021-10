[아시아경제 이승진 기자] 삼양식품이 창립 60주년을 맞아 친환경 포장재를 적용한 삼양라면의 새로운 정식 패키지 디자인을 13일 공개했다.

기존의 삼양라면 디자인 정체성을 유지하며 오리지널 제품은 주황과 파랑, 매운맛 제품은 빨강과 검정의 강렬한 색상 대비로 주목도를 높인 것이 특징이다. 또한 제품명을 한자 '三養'이 아닌 한글 '삼양'으로 표기했다.

