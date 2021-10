“스낵으로 먹는 뿌링클”…이마트24, 뿌링클 팝콘·프레첼 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 14일 bhc치킨의 시그니처 메뉴인 ‘뿌링클’을 모티브로 한 팝콘, 프레첼 오리지널·스파이시 등 스낵류 3종을 선보인다고 13일 밝혔다.

뿌링클 팝콘은 bhc치킨과 동일한 뿌링클 치킨 시즈닝을 사용해 만든 팝콘 제품이다. 팝콘 고유의 식감을 유지한 채 뿌링클의 은은한 치즈맛과 함께 중독성 있는 단짠의 매력을 느낄 수 있다.

뿌링클 프레첼은 오리지널과 스파이시 두 종류로 선보인다. 뿌링클 치킨 시즈닝이 가미 된 세 가지 모양의 프레첼 과자와 함께 땅콩이 함께 들어있어 가벼운 간식이나 술과 함께 안주로 먹기에 좋다. 뿌링클 핫 치킨 시즈닝을 넣은 뿌링클 프레첼 스파이시는 매운맛을 찾는 소비자들을 위해 준비했다.

이번 상품 출시를 기념해 오는 24일까지 행사카드로 뿌링클 스낵·삼각김밥·햄버거 등 뿌링클 협업 상품을 2개 이상 구매 할 경우 50% 할인 된 가격으로 구입할 수 있다. 다음달 10일까지 뿌링클 협업상품을 구입하면서 이마트24 앱 통합바코드를 스캔 하면 추첨을 통해 총 4천명에게 다양한 경품을 선물로 준다. 경품은 bhc치킨 한 마리, bhc치킨 이용권, 이마트24 모바일 상품권 등이다.

이마트24 관계자는 “뿌링클 치킨 시즈닝의 익숙한 맛을 색다른 상품에 접목 시켜, 고객들의 호기심을 자극해 오래도록 기억에 남을 수 있도록 하겠다는 전략”이라며 “앞으로도 고객들에게 기분 좋은 경험을 선사할 수 있는 다양한 마케팅을 펼칠 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr