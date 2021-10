스마일게이트, 감성 AI 챗봇 개발한다

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트가 사람처럼 다양한 감정을 표현할 수 있는 인공지능(AI) 개발에 나선다.

스마일게이트 AI센터는 스타트업 '휴멜로', '클레온'과 함께 감성 AI 아바타 챗봇 공동 연구·개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

휴멜로는 감정 기반 개인화 음성합성 기술을 보유하고 있다. 클레온은 딥휴먼을 개발하는 스타트업으로 정면 사진 한장 만으로도 아바타를 생성할 수 있는 고유 기술을 보유하고 있다.

세 회사는 인간의 고유한 감성과 매력 등이 담긴 차별화 된 AI 아바타 서비스 프로토타입(본격적인 상품화 전 성능을 검증하는 시제품)의 연내 개발을 목표로 공동 연구를 진행한다.

스마일게이트 AI 센터의 아바타 브레인 모델, 휴멜로의 아바타 음성 합성기술, 클레온의 딥휴먼 기술을 융합해 AI 아바타 챗봇 서비스를 선보인다는 계획이다.

한우진 AI센터장은 "이번 협력을 통해 기존에 없었던 인간다운 AI 아바타 챗봇을 연구하고 개발할 수 있는 기반이 조성됐다"라며 "지속적이고 체계적인 상호 협력을 통해 혁신적인 AI 서비스를 선보여 다양한 산업에 적용할 수 있는 새로운 가치를 창출할 것"이라고 말했다.

