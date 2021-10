동원F&B, '동원참치 팀 치치 스페셜 에디션' 한정판 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 ‘팀 치치’의 이미지가 새겨진 ‘동원참치 팀치치 스페셜 에디션(이하 팀치치 참치)’ 한정판을 13일 출시했다.

팀 치치는 동원참치 모델인 그룹 2PM의 준호와 찬성의 프로젝트 그룹으로, 최근 MZ세대의 새로운 소통문화인 ‘부캐놀이’ 트렌드를 반영해 탄생됐다. 준호와 찬성은 각각 팬 투표로 결정된 부캐 닉네임 ‘잊치치’와 ‘찬치치’로서 팬들의 사랑을 받고 있다.

‘팀치치 참치’는 동원참치 살코기캔 135g에 각각 잊치치와 찬치치의 모습이 담겨 있으며, 멤버별 3종씩 총 6종으로 구성됐다.

‘팀치치 참치’는 13일 오후 8시부터 네이버 쇼핑라이브 ‘동원 공식샵’을 통해 판매된다. 이번 쇼핑라이브에서는 ‘팀치치 참치’ 10캔 패키지가 2천팩 한정 수량 판매된다.패키지 하나당 팀치치 렌티큘러 포토카드가 증정된다. ‘팀 치치 참치’는 추후온라인몰과 대형마트에서도 판매될 예정이다.

‘팀치치 참치’는 동원참치 CF의 유튜브 조회수 1500만회 돌파를 기념해 출시됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr