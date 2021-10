제네시스, 남성 골프 국가대항전 '프레지던츠 컵' 공식 후원

내년 프레지던츠 컵 시작으로 2026년까지 대회 후원 예정

[아시아경제 이창환 기자] 제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 남성 골프 국가대항전인 '프레지던츠 컵(Presidents Cup)'을 공식 후원한다고 13일 밝혔다.

제네시스는 지난 10일 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 프레지던츠 컵 협약식을 갖고 공식 차량 후원사 지위를 획득했다고 설명했다.

미국 PGA 투어의 주도로 1994년 설립된 이후 2년마다 개최되고 있는 프레지던츠 컵은 미국팀과 인터내셔널팀의 골프 대항전이다. 개최국의 대통령이나 총리가 대회 명예의장을 맡는 등 오랜 전통과 역사를 자랑하고 있으며 대회 상금이 없는 대신 수익금을 자선 단체에 기부하고 있다.

제네시스는 2022년 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로우 클럽에서 개최할 프레지던츠 컵에서 공식 차량을 지원하고 대회장 곳곳에 차량을 전시할 계획이다. 이어 몬트리올의 로열 몬트리올GC에서 열릴 2024년 프레지던츠 컵, 시카고의 메디나CC에서 열릴 2026년 대회에서 공식 자동차 스폰서로 활약한다.

협약식에 앞서 제네시스는 호주 ‘로얄 멜버른 골프클럽(Royal Melbourne Golf Club)에서 열린 '2019 프레지던츠 컵(2019 Presidents Cup)'에서 제네시스 G70, G80 등 총 50대의 차량을 대회 관계자 및 각국 참가 선수들의 의전에 사용할 수 있도록 후원한 바 있다.

제네시스는 프레지던츠 컵 공식 후원을 통해 럭셔리한 고객 경험을 유도하고 글로벌 시장에서 제네시스 브랜드의 위상을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

장재훈 제네시스 사장은 "세계 최고의 선수들이 참여하는 프레지던츠 컵에 공식 차량 후원을 할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “최고의 선수들이 편안하고 안전하게 이동해 마음껏 기량을 발휘할 수 있도록 의전 차량 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 제네시스는 선수들의 조력자로서 한국뿐만 아니라 세계의 선수들과 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.

한편 제네시스는 지난 2017년부터 PGA 투어의 제네시스 인비테이셔널(Genesis Invitational), 더 CJ컵(The CJ Cup)을 비롯해 제네시스 챔피언십, KPGA코리안투어 제네시스 포인트 등 국내외 최상위권 골프 대회 후원에 참여해 오고 있다.

내년부터는 제네시스 스코티시 오픈(Genesis Scottish Open)도 새롭게 후원하며 활발한 브랜드 마케팅을 지속적으로 이어 나갈 예정이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr