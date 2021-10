시그니엘 서울·부산, '월드 럭셔리 호텔 어워즈 2021' 수상

[아시아경제 김유리 기자] 시그니엘 서울과 시그니엘 부산은 '월드 럭셔리 호텔 어워즈 2021(World Luxury Hotel Awards 2021)'를 수상했다고 13일 밝혔다.

시그니엘은 "지난 5일 시그니엘 서울의 콘데 나스트 트래블러(Cond? Nast Traveler's) '2021 리더스 초이스 어워즈(2021 Reader’s Choice Awards)' 선정에 이은 이번 수상을 통해 글로벌 호텔 브랜드로서의 명성을 다시 한번 확인했다"고 말했다.

2006년 시작해 올해 15회째인 '월드 럭셔리 호텔 어워즈'는 세계적인 수준의 시설과 서비스의 우수성을 갖춘 호텔을 시상한다. 매년 30만명 이상의 여행객이 4주 동안 온라인 투표에 참여해 선정한다. 함께 진행된 '월드 럭셔리 레스토랑 어워즈'는 올해로 6회째, '월드 럭셔리 스파 어워즈’는 11회째를 맞았다.

호텔 내 미쉐린 스타 레스토랑 두 곳, '스테이(STAY)'와 '비채나'를 보유한 시그니엘 서울은 아시아 '럭셔리 고메호텔' 부문을 수상했다. 시그니엘 서울 81층에 위치한 '스테이'는 미쉐린 3스타 셰프 '야닉 알레노(Yannick Alleno)'의 국내 유일한 레스토랑이다. 서울 시내가 한눈에 들어오는 전망을 감상하며 모던 프렌치 요리를 즐길 수 있다. 야닉 알레노 셰프는 연회부터 룸서비스까지 호텔 내 모든 식음료에 대한 총괄 디렉팅을 맡기도 했다.

시그니엘 서울은 '월드 럭셔리 레스토랑 어워즈 2021'의 글로벌 '고메 퀴진(Gourmet Cuisine)'에 스테이가, '월드 럭셔리 스파 어워즈 2021'의 아시아 '럭셔리 데스티네이션 스파(Luxury Destination Spa)'부문에 에비앙 스파(Evian Spa)가 선정되며 3관왕을 달성했다.

시그니엘 부산은 아시아 '럭셔리 비치 호텔' 부문에 이름을 올렸다. 해운대 해변과 접해 있는 시그니엘 부산은 인근의 미포항, 달맞이 고개, 동백섬 등을 모두 조망하는 파노라믹 오션뷰를 자랑한다.

