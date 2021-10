[클릭 e종목]이마트, 스타벅스 효과로 내년 실적 '쓱쓱'

[아시아경제 지연진 기자]KTB투자증권은 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 3,500 등락률 -2.22% 거래량 145,804 전일가 158,000 2021.10.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트24, 경영주 궁금한 점 '카카오 챗봇 서비스'로 안내고용부 장관 CJ대한통운·쿠팡 등 CEO에 "배송인력 근로시간 관리개선""일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표 close 에 대해 내년 온라인몰인 쓱닷컴(SSG.COM)의 영업손실이 확대된다고 가정해도 주가수익비율(PER)이 9.9배로 과거 5년 평균 13.5배보다 낮다며 매수 투자의견과 목표주가 20만원을 유지한다고 13일 밝혔다.

이마트의 내년 연간 주당순이익(EPS)는 1만5581원으로, 가양점 매각 차익을 제외하면 올해보다 9400원이 늘어날 전망이다. 스타벅스코리아 지분 확대와 자회사 실적 개선이 이뤄질 것으로 기대된다. 내년 자회사 영업이익은 전년대비 353.5% 증가한 2265억원, 스타벅스코리아 영업이익은 2125억원으로 전망된다. 쓱닷컴의 영업손실은 1408억원으로 전년대비 432억원 증가할 것으로 추정된다. 이마트24가 흑자전환해 영업이익 45억원을 반영한 결과다.

지난해 스타벅스 충전 금액은 1801억원으로 3년간 연간성장율은 38%에 달한다. 이 기간 매출 증가율 15%를 웃도는 수준이다. 스타벅스를 활용한 쓱닷컴 유료 멤버십은 기존 이커머스 유료멤버십과 차별화 포인트라는 분석이다.

올해 3분 매출액은 6조2000억원, 영업이익은 1542억원으로 예상된다. 상장을 준비 중인 쓱닷컴의 마케팅비 확대 기조가 유지될 것으로 전망, 3분기 영업손실은 299억원으로 추정된다. 김진우 KTB투자증권 연구원은 "국민지원금 사용 제외 업종 지정에 따른 영향으로 지난달 이마트 별도 매출액은 전년대비 8% 감소한 1조3000억원으로 추정된다"며 "국민지원금의 상당 부분 소진 했을 것으로 추정되는 만큼10월 실적 반등을 전망하며 추가적 소비가 필요한 상생소비지원금(캐시백)으로 인한 영향은 크지 않을 것"이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr