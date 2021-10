인트론바이오, 'GNA200' 카바페넴 내성균 치료에 효과

[아시아경제 박형수 기자] 인트론바이오는 그램음성균 감염 치료제로 개발 중인 'GNA200'의 카바페넴-내성 아시네토박터 바우마니(CRAB) 임상분리주 (Clinical isolate)에 대한 유효성을 확인했다고 12일 밝혔다.

일반적인 항생제는 그램음성균에 존재하는 외막 장벽을 잘 통과하지 못해 치료 효과가 저하된다고 알려졌다. 이는 일반적인 엔도리신(Endolysin) 계열 약물도 비슷했다. 인트론바이오는 오랜 기간 관련 연구를 통해 축적한 박테리오파지 및 엔도리신 기술과 잇트리신(itLysin) 기술을 접목해 이를 극복할 기술을 개발했다. 엔도리신 신약기술의 결정체라 할 수 있는 GN200 시리즈를 개발했다.

그램음성균 가운데 가장 심각한 문제를 일으키는 아시네토박터 바우마니 균을 타겟으로 하는 ‘GNA200’을 개발했다. 현재 유효성 평가 데이터와 안전성 평가 데이터를 확보했다. 글로벌 CDMO와 협력한 산업적 제조공정을 구축한 후에 조기 기술수출을 추진할 계획이다.

유효성 평가를 통해 치료가 어렵다고 알려진 CRAB 표준 균주를 포함해 다양한 질환 환자로부터 분리된 임상분리주를 대상으로 GNA200이 시험대상 균주 모두를 사멸시키는 우수한 효능을 확인했다.

인트론바이오 생명공학연구소의 전수연 센터장은 "현재 GNA200의 우수한 특성을 잘 나타낼 수 있는 데이터가 지속적으로 축적되고 있다"며 "데이터들은 계획하는 기술수출에 있어 유용하게 활용될 것"이라고 기대했다.

윤경원 인트론바이오 대표는 "인트론바이오는 조속한 기술수출을 위한 전사적 노력으로 빠른 시일 안에 또 하나의 좋은 성과가 창출될 것이라 기대하고 있다"며 "미래 혁신을 위한 도전 또한 멈추지 않고 발전해 나아가고 있다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr