[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 검·경 핫라인 구축 등 수사 공조 체제가 가동된다.

경찰청은 12일 "대장동 사건과 관련해 김창룡 경찰청장은 김오수 검찰총장과 연락해 양 기관이 핫라인을 구축하는 등 수사 사안별로 긴밀히 협력해 실체적 진실을 신속히 규명해 나가기로 했다"고 밝혔다.

이와 관련해 남구준 경찰청 국가수사본부장은 전담수사팀이 꾸려진 경기남부경찰청에 서울중앙지검과 적극적으로 협력하도록 지시했다.

경기남부청 전담수사팀은 현재 ▲서울 용산경찰서에서 넘겨받은 금융정보분석원(FIU) 통보 사건 ▲시민단체가 고발한 대장동 개발 특혜 의혹 사건 ▲곽상도 의원 아들의 화천대유 퇴직금 50억원 수령 사건 등 3가지 사건을 병합해 수사하고 있다.

