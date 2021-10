'고척스카이돔' 지붕 청소 로봇에게…서울시설공단-한양대, 청소로봇 개발 업무협약

추락위험이 상존한 외벽 청소 대체, 장애물 인식과 회피 기술에 스스로 이동하면서 세척

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 한양대학교와 ‘고척스카이돔 지붕 및 외벽 청소로봇 개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다. 공단과 한양대가 공동으로 28억5천만원을 지원하는 국비 사업에 선정된 결과로 앞으로 연구, 시제품 개발, 실증의 전 과정을 함께할 예정이다.

올해 초부터 공단은 중대재해처벌 제정 취지에 맞춰 시민과 근로자의 안전 유해요인을 찾아 개선하는 작업을 해왔다. 돔구장 외벽 청소시 고소작업으로 근로자의 추락 등 위험이 큰 데다 고비용 문제까지 있어 새로운 접근방법이 필요하다는데 공감하고 한양대와 로봇 개발, 적용의 가능성을 고민했다.

이에 국비 지원이 가능해지면서 추진에 가속도가 붙게 됐다. 오는 2025년까지 로봇개발을 완료한다는 목표다. 고척스카이돔은 가로 159m, 세로 221m, 높이 68m 규모를 지닌 국내 유일의 돔경기장으로, 최상단은 완만하면서 벽과 만나는 지점에서는 90?도의 경사가 있는 입체형 아치 형태여서 수작업에 의존해야 하는 지붕과 외벽 청소는 작업자의 추락사고 위험과 고비용 등 어려움이 있었다.

청소로봇은 청소용 브러시를 장착한 상태에서 수직, 수평을 자유롭게 이동하는 기술을 기본으로 AI기반의 장애물 인식과 회피 기능을 갖춰 별도 조작 없이도 스스로 움직이면서 외벽 청소를 할 수 있다. 직선뿐 아니라 곡선 형태의 외벽 청소도 가능하기 때문에 어떤 시설이라도 적용 가능하다는 장점이 있다.

조성일 이사장은 “시민과 근로자의 안전 유해요인이 없는지 찾는 과정에서 나온 아이디어를 현실화할 수 있게 됐다”며 “청소로봇은 비슷한 고민을 갖고 있는 다른 돔 형태의 시설뿐 아니라 일반 시설에도 적용 가능하기 때문에 활용성 면에서 특장점이 있다. 성공적인 결과물이 나올 수 있게 최선을 다하겠다” 고 말했다.

