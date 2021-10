한국능률협회, ESG경영지원단 발족…“중소기업 ESG경영 지원”

ESG 도입 베테랑 경영지도 전문가로 구성

중견·중소 ESG정착 위한 교육·컨설팅 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 한국능률협회(KMA)는 국내 중견중소기업의 ESG 경영 정착을 직접 지원하기 위해 ESG경영지원단을 발족했다고 12일 밝혔다.

KMA는 글로벌 경영화두로 대두되는 ESG에 대한 적극 지원이 필요한 중견중소기업의 경쟁력 강화를 위해 ESG 경영지원단 활동을 본격화한다고 밝혔다.

ESG 경영지원단은 국내 ESG 전문가인 서정태 박사(전 경영지술지도사회 ESG경영지도단장)를 필두로 중소기업 ESG경영 도입을 직접 컨설팅하고 교육할 수 있는 경력 20년 이상의 베테랑 경영지도 전문가들로 구성됐다.

지원단은 향후 ▲사내 ESG도입을 위한 교육·코칭 ▲ ESG경영 전략자문 ▲지속가능보고서 작성 및 검증을 중심으로 중소·중견기업을 위한 지원활동에 나선다

이한성 KMA ESG경영센터장은 “산업 공급망 전체에 영향을 미치는 ESG가 중소·중견기업에 요구되고 있지만 현재 명확한 방법론이 부재한 상황”이라며 “ESG 경영지원단은 중소기업이 즉각 준비할 수 있는 ESG경영의 액션플랜을 제시하겠다”고 말했다.

