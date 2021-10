국고채 금리 일제히 상승…3년물 2019년 3월 이후 최고

[아시아경제 박형수 기자] 국고채 금리가 일제히 상승했다.

12일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 11.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 1.815%로 장을 마쳤다. 2019년 3월 7일 연 1.817%를 기록한 이후 가장 높은 수준이다.

10년물 금리는 2018년 10월 8일 연 2.453% 이후 최고치인 연 2.447%를 기록했다. 전 거래일 대비 7.3bp 상승했다.

2년물, 5년물, 20년물, 30년물 등도 연고점을 경신했다. 5년물과 2년물은 각각 8.6bp와 11.8bp 오르며 연 2.135%, 연 1.655%로 거래를 마감했다.

국고채 금리는 이날 오전 기준금리 동결 소식이 나온 직후 대체로 하락세를 보였으나 이주열 한국은행 총재 발언 이후 반등했다. 이 총재는 간담회에서 연내 기준금리 추가 인상 가능성을 시사했다.

허정인 KTB투자증권 연구원은 "한은의 정책은 금융안정에 더 큰 비중을 두고 있다"며 "이를 통해 지속가능한 성장을 지원할 것이라는 점에서 연내 추가인상을 시행할 것"이라고 내다봤다.

그는 다만 "시장이 우려하는 것처럼 기준금리가 1.5%를 초과하기는 어려울 것으로 보인다"며 "물가의 경우 내년 하반기부터는 역기저를 반영해 2%에 소폭 못 미칠 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr