'지스타 2021' 내달 17일 개막…메인스폰서 카카오게임즈

[아시아경제 부애리 기자] 지난해 코로나19 영향으로 온라인으로 전 세계 팬들을 만났던 게임전시회 '지스타'가 올해는 오프라인 전시를 재개한다.

지스타조직위원회는 오는 17일부터 21일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 지스타의 주요 프로그램을 12일 공개했다. 올해 메인스폰서는 카카오게임즈다.

올해 지스타는 총 1221부스 규모다. 카카오게임즈, 크래프톤, 그라비티, 시프트업, 엔젤게임즈 등이 참가한다. 3N(엔씨소프트·넥슨·넷마블)은 불참한다.

올해 참가사의 수는 50% 감소했다. 조직위는 코로나19 대응을 위한 방역 수칙 반영을 위해 예년 대비 최대 60% 수준까지 접수 받았다.

지스타 2021의 공식 슬로건은 'Here comes the game again, 다시 만나 반갑습니다'로 결정됐다. 코로나19로 중단됐던 오프라인 전시를 재개하고 팬들과 호흡한다는 의미를 담았다.

강신철 조직위원장은 "이번 지스타 2021은 방역과 안전을 최우선하고 있는 만큼 물샐 틈 없는 방비와 방역 활동을 통해 참가사와 참관객 모두 안전하게 즐길 수 있는 종합 게임 문화축제가 될 수 있도록 노력 하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr





