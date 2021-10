'사또 옷' 입고 국무회의 등장한 탁현민 "의전비서관이라서…" '눈길'

文대통령, 한복문화주간 맞아 한복 입고 회의 주재

탁현민, 조선시대 구군복 복장으로 등장해

[아시아경제 강주희 기자] 문재인 대통령이 12일 가을 한복문화주간을 맞아 한복차림으로 국무회의에 참석했다. 탁현민 청와대 의전비서관은 이날 조선시대 사또·무관 등이 입던 구군복을 입고 나타나 눈길을 끌었다.

문 대통령은 이날 오전 10시 청와대에서 열린 제44회 영상 국무회의를 주재했다. 청와대와 정부서울청사, 세종청사를 화상으로 연결한 국무회의 참석자들은 모두 한복 차림으로 회의에 등장했다. 국무위원 외에 배석자들에겐 한복 또는 넥타이 없는 정장 차림이 권장됐다.

특히 탁 비서관은 이날 혼자 빨강, 파랑, 노란색이 들어간 구군복을 입고 커다란 전립을 쓴 모습으로 등장해 시선을 모았다. 이에 대해 탁 비서관은 이날 한 언론에 "대통령께서 한복을 입으셨는데 의전 비서관이 안 입기도 그렇고, 그렇다고 그냥 입는 것보다는, 제가 의전비서관이니까 국군 전통의장대 복장을 빌려서 입었다"고 밝혔다.

회색 계열 한복을 입은 문 대통령은 회의에서 "한복문화주간을 맞이해 국무위원들과 함께 한복을 입고 국무회의를 하게 됐다"며 "한복은 우리 전통문화를 대표하는 전통의상으로, 세계인들로부터 아름다움과 고유한 가치를 인정받고 있다"고 말했다.

그러면서 "한복문화주간에 한복과 어울릴 수 있는 다채로운 행사가 진행될 예정"이라며 "방역 조치 속에서나마 국민들께서 잠시나마 한복의 매력을 즐기는 시간을 가지시길 바란다"고 했다.

문 대통령은 또 최근 영국 옥스퍼드 영어사전에 '한복(hanbok)'이라는 단어가 새로 등재된 것에 대해선 "세계인들의 높은 관심이 반영된 결과"라고 평가했다.

한편, 문화체육관광부는 한복 문화 확산을 위해 지난 11일부터 오는 17일까지를 '2021 한복문화주간'으로 선정한 바 있다. 한복에 대한 국민적 관심을 환기하고, 한복의 문화·산업적 가치를 홍보하기 위한 취지로 기획됐다.

