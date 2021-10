김부겸 총리 만난 혁신벤처단체 ‘신산업 규제완화’ 촉구

혁신벤처업계 발전 위한 현안 논의

“신산업 규제완화와 초기창업기업 투자확대 필요”

[아시아경제 김희윤 기자] 혁신벤처단체협의회는 서울정부청사에서 김부겸 국무총리와 면담을 갖고 혁신벤처업계의 발전을 위한 현안을 논의했다고 12일 밝혔다.

이날 면담에는 강삼권 벤처기업협회장과 고영하 한국엔젤투자협회장, 장경호 코스닥협회장 등 감염병 예방을 위해 최소 인원만 참석했다.

참석자들은 혁신벤처기업의 현장 애로사항들을 전달하고, 이를 해결하기 위한 제도개선 및 해결방안에 대해 자유롭게 의견을 나나눴다.

강삼권 벤처기업협회장은 “제2의 벤처붐을 이어가기 위해서는 규제샌드박스, 연대보증 폐지 등 그간 정부의 성공적인 정책을 이어서 혁신기업을 만들어 낼 수 있는 규제개혁과 재기 지원 및 초기 창업기업에 대한 투자 확대가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이어 “원격의료 등 신산업에 대한 규제개혁 가속화의 필요성과 특히 신산업 규제가 각 부처별로 산재해 있어 업계의 단일화 요구가 이어지는 만큼 규제 컨트롤타워를 일원화해야 기업 편의성 증대와 실질적 규제개혁 효과를 거둘 수 있을 것”이라며 “또한, 한국에서 유니콘기업 등 스케일업 기업이 많이 탄생하기 위해서는 유동성 확보를 위한 세컨더리 시장 지원 및 스타트업 M&A 시장 촉진이 절실하다”고 강조했다.

고영하 한국엔젤투자협회장은 “연간 2000개씩, 2030년까지 총 2만개 기술창업기업을 발굴·육성해 그 중 1000개의 기업이 유니콘으로 성장하게 된다면 대한민국은 세계경제를 주도할 1등 기술창업국가로 거듭나게 될 것”이라며 “이미 독일은 전세계 강소기업의 50%를 발굴·육성해 경제 강국으로서의 저력을 발휘한 만큼 대한민국 역시 정책과 경제 패러다임을 기술창업 중심으로 전환해야한다”고 제안했다.

아울러 고 회장은 “정부와 민간이 함께 유니콘 기업이 탄생할 수 있도록 교육체계를 구축하는 것은 물론 국내 기술창업활성화의 일등공신인 팁스(TIPS)를 더욱 확대해야 한다”며 “특히 기술창업기업의 생존력 강화를 위한 엔젤투자 세제개편, 지역간 기술창업·투자 양극화 해소를 위해 지역엔젤투자허브를 전국적으로 확대해야 한다”고 건의했다.

장경호 코스닥협회장은 “신외감법 시행으로 상장 중소기업의 부담이 증가하고 있는 상황에서 중소·벤처기업에게 내부회계관리제도 감사 적용은 시스템 구축과 회계전문 인력 충원 등의 부담을 가중시키므로 자산총액 1000억원 미만 중소기업에게는 내부회계관리제도 감사를 면제해야 한다”며 “코스닥시장 활성화를 위한 사업손실준비금제도 도입, 스톡옵션 세제혜택 적용대상 확대, 가업승계제도 개선도 필요하다”고 제언했다.

