[1보] 이재명 경기도지사, 2시30분 긴급 현안 기자회견

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가 12일 오후 2시30분 경기도청 브리핑룸에서 온라인으로 '긴급 현안 기자회견'을 갖는다.

구체적인 기자회견 내용은 공개하지 않았다. 하지만 대선 후보 선출에 따른 경기도지사직 사퇴 시기 등과 관련해 도민에게 설명할 것으로 예상된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr