쏠리드는 미국 법인인 쏠리드기어와 196억원 규모의 북미판매용 4G/5G DAS(중계기) 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 11.34%에 해당하는 수준이다.

