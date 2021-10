신용카드재단·서금원, 영세가맹점주 금리우대 3만명 확대 지원

미소금융 이용중인 신용카드 영세가맹점주

정상 납부한 이자 지원

[아시아경제 기하영 기자]신용카드사회공헌재단과 서민금융진흥원은 신용카드 영세가맹점주 금리우대 특전의 지원금액을 상향하고, 지난해 3월부터 시행 중인 코로나19 피해 영세가맹점주 금리 지원 사업의 대상자도 확대한다고 12일 밝혔다.

이번 지원 확대로 기존 1.0%포인트 우대금리 혜택을 2.0%포인트로 상향한다. 또 코로나19로 피해가 늘어난 수도권 영세가맹점주에게도 이자를 전액 지원해 3만명에게 혜택이 돌아갈 것으로 예상된다.

앞서 신용카드재단과 서금원은 2017년 12월부터 미소금융 자영업자 대출을 이용 중인 신용카드 영세가맹점주에게 1.0%포인트 금리우대 혜택을 주는 특전을 시행해 왔다. 올 3분기까지 약 4.8만 건, 6.4억 원의 이자를 지원해 신용카드 영세가맹점주의 금리 상환 부담을 완화했다.

특히 코로나19가 본격적으로 유행하기 시작한 지난해 3월부터는 사업장 소재지가 코로나19 특별재난지역(대구, 청도, 경산, 봉화)인 미소금융 이용 신용카드 영세가맹점주에게 이자 전액(최대 6개월간 정상납부)을 긴급 지원했다.

김주현 신용카드재단 이사장은 "코로나19로 신용카드 영세가맹점주들의 경영상황 악화가 지속되고 있다"며 "사업 유지와 개선을 위한 대출이 어려움을 가중시키지 않도록 이번 지원 확대를 계획하게 됐다"고 말했다.

