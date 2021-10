국무위원들이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 한복문화주간을 맞아 한복을 입고 국기에 경례를 하고 있다. 문화체육관광부는 한복문화 확산을 위해 지난 11일부터 오는 17일까지 일주일을 '2021 한복문화주간'으로 선정했다./김현민 기자 kimhyun81@

