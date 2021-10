'친중 논란' IMF 게오르기에바 총재에 美 "사퇴 요구 안 할것"

중국 위해 자료 조작 의혹

IMF 최대 지분 보유국 미국

우려 표명서 입장 바꿔

[아시아경제 김수환 기자] 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 과거 중국을 돕기 위해 세계은행 보고서에 부적절하게 개입했다는 비난을 받고 있는 가운데 미국이 IMF 이사회 멤버들에게 총재의 퇴진을 종용하지 않을 것이라고 말했다.

11일(현지시간) 블룸버그 통신은 이같이 전하며 "미국이 게오르기에바 총재직 유지의 길을 터줄 것으로 보인다"고 전했다.

해당 사안에 정통한 소식통은 미국이 이날 이사회 회의에서 이러한 입장을 표명했다고 말했다. 미국은 IMF의 최대 지분 보유국으로서 IMF의 정책 결정에 상당한 영향력을 가지고 있다.

미국 재무부와 IMF 대변인은 해당 내용과 관련해 코멘트를 거부했다.

IMF 이사진은 이날 약 5시간에 걸쳐 회의를 열고 게오르기에바 총재와 관련된 의혹을 살펴본 뒤 그의 직무유지 여부를 조만간 결정하기로 했다.

앞서 지난 2019년 9월 IMF 총재에 취임한 게오르기에바가 재임 시절 중국에 유리한 방향으로 2018년도 기업 환경평가 보고서를 조작하도록 압력을 행사했다는 의혹이 지난달 제기됐다.

이에 미국이 "심각하다"고 우려를 표명하면서 게오르기에바의 총재직 유지가 불투명해졌다는 전망이 나왔다.

하지만 프랑스와 영국 등 주요 국가들은 게오르기에바 총재에게 불리한 증거가 아직 나오지 않았다며 IMF 내부 조사 결과 나올 때까지 판단을 유보하겠다는 의사를 밝혔다.

게오르기에바 총재는 이날 IMF 이사진에 "(관련 의혹을 제기한) 보고서는 내 행동과 기질은 물론, 오랜 경력에 걸쳐 나 스스로 수행해 온 방식을 정확히 담아내지 못했다"고 주장하며, 의혹을 부인했다.

