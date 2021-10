신규 확진 1347명, 나흘째 1000명대…1차 접종률 77.9%(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 12일 1300명대 중반을 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 12일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 1347명 늘어 누적 33만4163명이라고 밝혔다. 국내 발생이 1334명, 해외 유입이 13명이다.

지역별로는 서울 479명, 경기 406명, 인천 81명 등 수도권이 총 966명(72.4%)이다.

비수도권은 충북 69명, 충남 55명, 대구 50명, 강원 28명, 부산 25명, 경북 24명, 대전·전북 각 23명, 울산·경남·전남 각 17명, 광주·제주 각 7명, 세종 6명 등 총 368명(27.6%)이다.

해외유입 확진자 13명 가운데 3명은 검역 과정에서 확인됐고, 나머지 10명은 지역 사회에서 확인됐다. 내국인은 6명, 외국인은 7명이다. 중국을 제외한 아시아 국가에서 10명이 확진 판정을 받았다.

사망자는 전날 11명이 늘어 누적 사망자는 2594명으로 치명률은 0.78%다. 위중증 환자는 364명이다.

신규 격리해제자는 1238명 늘어 누적 29만9260명이다.

의심신고 검사자 수는 3만165명이며, 수도권에 마련된 임시 선별검사소에서는 6만4755건의 검사가 이뤄져 260명이 확진 판정을 받았다. 비수도권 임시 선별검사소 검사건수는 1만2654건으로 56명의 확진자를 찾아냈으며, 총 검사 건수는 10만7574건이다.

코로나19 예방접종 대응추진단에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 9만817명으로 현재까지 총 4001만4733명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 77.9%다. 18세 이상의 90.6%가 1차 접종을 마쳤다.

전날 접종 완료자는 16만482명으로 총 3060만6048명이 접종을 마쳤으며, 접종완료자의 인구대비 접종률은 59.6%다.

김부겸 국총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "단계적 일상회복을 준비하는 시간이자 일상과 방역의 조화가 가능할 것인지 가늠해 보는 마지막 기회"라며 "이번 주에는 내주부터 적용할 거리두기 단계를 결정해야 한다"고 말했다.

그는 "살얼음판과 같은 상황"이라고 언급한 뒤 "10월 방역상황이 안정적으로 관리된다면 국민들께서 염원하시는 일상회복이 조금 더 앞당겨질 수 있고, 소상공인과 자영업자분들의 고통도 덜어드릴 수 있다"고 강조했다.

김 총리는 오는 13일 공식 출범하는 '코로나19 일상회복 지원위원회' 관련 "각계각층의 의견들을 녹여 일상회복의 청사진을 만드는 중심 역할을 할 것"이라며 "단계적 일상회복은 모든 국민이 함께 하는 여정이 될 것"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr