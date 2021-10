무빙, 친환경 모빌리티 플랫폼 '포도' 출시

경쟁력 있는 모빌리티 업체와 협력 도모

[아시아경제 김철현 기자] 모빌리티 스타트업 무빙은 친환경 모빌리티 플랫폼 '포도'를 출시하고 정식 운영에 나선다고 12일 밝혔다.

무빙은 지난해 12월부터 배달대행 업체가 배달용 전기 이륜차를 원하는 기간만큼 대여해 이용할 수 있는 서비스를 시범 운영해왔다. 이후 표준화된 교체형 배터리 충전시스템(BSS) 설치를 확대하고 모빌리티 수단을 다양화하는 등 친환경 모빌리티 서비스 제공을 위한 기반을 다졌다.

포도는 무빙에서 제공하는 ▲포도모빌리티(전기 이륜차를 비롯한 다양한 마이크로 모빌리티) ▲포도프렌즈(배달대행 업체, 외식 프랜차이즈 기업 등을 위한 바이크 리스 관리 통합 플랫폼) ▲포도스테이션(교체형 배터리 충전시스템) ▲포도앱(포도스테이션 사용을 위한 라이더용 앱) ▲포도파트너스(포도 모빌리티의 A/S 네트워크) 등의 서비스를 모두 아우른다.

무빙은 모빌리티에 자체 개발한 사물인터넷(IoT) 장비를 탑재해 이동 경로 데이터를 수집, 라이더 접근성이 가장 좋은위치에 BSS를 설치할 예정이다. 현재 포도스테이션은 전국 내 배달 밀집도가 높은 지역 중 한 곳인 경기도 수원에 5곳 시범 설치돼 운영 중이다.

추후 무빙은 포도 플랫폼 확대를 위해 경쟁력 있는 모빌리티 업체와의 협력을 도모하고 국내 표준 BSS 개발과 설치를 위한 지자체 협력을 강화할 예정이다.

