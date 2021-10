SBA, ‘AI·로봇 해커톤 in 마곡’ 개최…“기술스타트업 지원”

NVIDIA 젯슨 엣지 AI 플랫폼 연계…개발 키트 활용 워크숍 진행

서울산업진흥원은 메이커스페이스 전문랩 지캠프, 글로벌 AI 컴퓨팅 기업 엔비디아, 인공지능 로봇 커뮤니티 인공지능 로봇틱스 코리아와 함께 ‘2021 AI·로봇 해커톤 in 마곡’을 개최한다고 12일 밝혔다. 사진제공 = 서울산업진흥원

[아시아경제 김희윤 기자] 서울산업진흥원은 메이커스페이스 전문랩 지캠프, 글로벌 AI 컴퓨팅 기업 엔비디아, 인공지능 로봇 커뮤니티 인공지능 로봇틱스 코리아와 함께 ‘2021 AI·로봇 해커톤 in 마곡’을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 해커톤 행사는 AI·로봇 해커톤 및 아이디어 기획에 관심이 있는 예비창업자와 스타트업을 대상으로 실제 제품화 가능성을 확인하는 기회의 장 제공을 위해 마련됐다.

행사는 총 20개 팀 규모로 진행된다. 서울시 강서구 마곡동 서울창업허브 M+에서 10월부터 11월까지 기술 워크숍과 해커톤이 진행된다. 참가 자격은 H/W, S/W 개발자를 포함한 3명 내외의 팀으로, 구성원의 50% 이상이 서울시 소재 거주민, 서울시 소재 기업 종사자, 서울시 소재 대학생 등 서울시 관련자여야 한다.

기존 해커톤과 차별화를 둔 기술 워크숍은 4주간 진행된다. NVIDIA의 젯슨(Jetson) 엣지 AI 플랫폼과 젯봇(Jetbot) 로보틱스 키트 활용을 통해 결과물의 완성도를 높일 전망이다.

기술 워크숍 참가팀에게는 실습 및 제품·서비스 구현을 위해 70만원 상당의 개발 키트(Jetson Nano, Jetbot Advanced 등)와 최대 20만원의 개발 지원금 등이 제공된다. 또한 협력기관인 NVIDIA, AI Robotics KR 소속 전문가의 기술 컨설팅과 3D 모델링 및 프린팅, CNC 가공, 회로설계, PCB 지원 등 전문장비를 활용한 가공과정도 지원한다.

워크숍 수료 참가팀은 11월 말 1박 2일 일정의 해커톤을 통해 최종 결과물을 구현하게 된다. 전문심사위원과 동료평가를 통해 최종 6개 팀이 선발되며 총 750만원의 상금과 상장이 수여된다.

문구선 SBA 거점지원본부장은 “서울창업허브 M+에서 개최되는 이번 해커톤 행사를 통해 AI·로봇 기술력을 보유한 많은 스타트업들이 플랫폼과 개발 키트를 활용해 실제 제품화 가능성을 테스트하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr