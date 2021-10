세종시 "이전 공무원 임대주택 확대 등 주거안정 방안 필요"

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 공무원 특별공급 폐지에 따른 이전 기관 종사자 주거안정 마련에 팔을 걷어 붙였다.

시는 12일 이춘희 세종시장이 공무원연금공단 황서종 이사장과 만나 공무원 임대주책 확대 등 이전 기관 종사자의 주거안정 지원방안을 논의한다고 밝혔다.

세종은 현재 45개 중앙행정기관이 이전을 완료한 상태로 이전 기관의 신규공무원 채용 등으로 전입 공무원이 계속 늘어나는 실정이다.

여기에 국회 세종의사당 이전이 예정되면서 추가적 전입 수요가 예상돼 이전 기관 종사자의 주거안정을 위한 주택공급이 절실한 상황이다.

이에 이 시장은 황 이사장과의 면담에서 생활권 개발 시기를 고려한 이전 기관 종사자에게 공급할 임대주택 공급규모 확대와 실수요를 반영한 다양한 평형 반영 등을 제안할 예정이다.

이 시장은 “국회 세종의사당 건립 확정으로 관련 종사자 등 5000여명이 세종으로 이전할 것이 예상되면서 대상별 맞춤형 주거안정 방안 마련이 시급한 상황”이라며 “시는 분양시기 조정, 분양주택 기타 지역 대상자 비율조정 등 다양한 주거안정 방안을 검토해 관련 부처와 정치권에 건의할 예정”이라고 말했다.

