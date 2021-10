[클릭 e종목]"지누스, 실적 불확실성 여전하나 밸류에이션 매력"

[아시아경제 지연진 기자]SK증권은 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,100 2021.10.12 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "원자재가 상승·물류 대란에…지누스, 3Q 실적 '주춤'"[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 에 대해 단기적인 실적 불확실성은 여전하지만, 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 부각되고 있어 매수 투자의견과 목표주가 11만2000원을 유지한다고 12일 밝혔다.

지누스는 글로벌 물류대란과 원자재 가격상승, 높은 해운 운임 등의 이슈가 지속되며 상반기 실적이 시장 기대치를 밑돌았다. 선복량 부족에 따른 매출 인식 지연이 지속됐고, 주요 원자재 가격이 급등하면서 원가 압력이 확대됐다. 해상운임 또한 높은 수준을 유지하면서 전반적으로 동사 실적에는 악재로 작용했다.

신서정 SK증권 연구원은 "이같은 이슈는 3분기에도 지속될 것으로 예상되는 만큼 단기적인 실적 기대감 보다는 중장기적인 전략 방향성에 초점을 맞춰야 한다"며 "고객의 직접수입 (DI 매출) 유도 및 글로벌 트렌드에 발 맞춘 친환경 재생종이 포장재 도입 확대 등은 긍정적이며 지누스의 고객리뷰는 여전히 좋은 성과를 기록하고 있으며 주요 시장인 미국내 시장환경과 평판, 성장 여력이 기대된다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr