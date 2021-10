해운대 녹슨 기찻길이 으뜸 ‘뷰’ 됐네 … 그린레일웨이, ‘대한민국 조경대상’ 국토부장관상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 해운대구에 동해남부선 폐선 부지를 활용해 조성한 ‘그린레일웨이’가 ‘2021년 대한민국 조경대상’에서 국토부장관상을 수상했다.

시상식은 12일 오전 10시 30분 서울 마포구 문화비축기지에서 개최된다. 오는 17일까지 수상작 전시회도 함께 진행될 예정이다.

대한민국 조경대상은 국토교통부와 한국조경학회가 2001년부터 조경정책과 실천사례를 종합적으로 평가해 우수한 지자체와 민간사업에 시상하는 상이다. 국내 조경분야 최고 권위를 자랑한다.

그린레일웨이는 해운대구 올림픽교차로부터 송정 일대 동해남부선 폐선부지를 활용해 조성한 무장애 도심 산책로이다.

폐선부지를 시민의 일상생활에 휴식과 즐거움을 더하는 ‘생활 속 숲길’로 탈바꿈시켜 도시의 공간적 문화적 가치를 재생산한 도시재생의 대표적인 사례로 평가받는다.

부산시는 2014년부터 2020년까지 해운대구 올림픽교차로∼송정까지 총 9.8km 구간에 315억원을 투입해 산책로와 운동시설, 보행·전망테크, 의자 등 편의시설을 비롯해 다양한 종류의 꽃과 나무들로 새단장했다.

부산시는 해운대 그린레일웨이를 비롯해 15분 내 접근이 가능한 생활권 숲을 조성해 주민에게 휴식 공간을 제공하고, 도심녹지축을 연결해 도심 내 미세먼지 저감과 열섬현상 완화 등 탄소중립을 통한 그린도시로 나아간다는 방침이다.

박형준 부산시장은 “그린레일웨이가 코로나19로 지친 시민에 위로가 되는 휴식 공간으로 자리매김하길 바란다”며 “시민 삶의 질을 높이고, 보행자 중심의 걷기 좋은 도시를 만드는 데 기여하도록 생활권 숲 조성을 해나가겠다”고 말했다.

