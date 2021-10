파운트, 하나금융투자 등서 400억원 투자유치

[아시아경제 이민지 기자] 로보어드바이저 파운트가 400억원 규모의 시리즈C 투자유치에 성공했다.

12일 파운트에 따르면 이번 투자에는 하나금융투자, NICE투자파트너스, 스마일게이트, KT인베스트먼트, 신한캐피탈, KDB산업은행 등이 참여했다. 특히 신규 투자자로 참여한 하나금융투자는 가장 많은 규모인 300억원을 출자했는데, 파운트의 장기투자와 연금에 특화된 자산관리 기술 노하우를 자사의 맞춤형 자산관리 서비스에 접목하기 위해 전략적 투자에 나선 것으로 전해졌다. 이로써 파운트가 투자사로부터 받은 총 누적투자금액은 약 700억원에 이른다.

파운트는 앞으로 본격화될 마이데이터 시대를 대비해 여러 금융사들의 협업 요청에 적극 대응하기 위한 IT 및 금융 인력 채용, AI 기반 빅데이터 정제, 머신러닝 등 기술력 강화에 이번 투자금을 활용한다는 계획이다.

실제로 파운트는 우리은행, 삼성생명, 메트라이프, 현대차증권 등 약 20여 개 금융기관에 인공지능 기술을 활용한 솔루션을 제공하고 있으며, 입소문을 타면서 추가로 여러 금융기관과의 협업을 앞두고 있는 것으로 전해진다.

파운트는 자체 개발한 AI 알고리즘이 세계 각국의 경제 및 시장지표를 조합해 5만2000개가 넘는 시나리오 결과로 산출한 ‘파운트 마켓스코어’를 기반으로 개인의 투자성향에 따라 맞춤형 글로벌 자산배분 포트폴리오를 제공하고 있다. 편리하고 간편한 투자 프로세스, 정기 및 수시 리밸런싱 등의 특화 서비스로 빠르게 성장해왔다. 올해 상반기 기준 회원수는 26만 명을 넘어서며 2018년 말 대비 100배 이상 성장했으며, 관리자산(AUM) 또한 6.4배 증가한 8740억원 이상을 기록 중이다.

파운트 김영빈 대표이사는 “파운트의 IT 기술력과 금융 전문 역량을 모두 인정받아 투자유치가 순조롭게 마무리됐다. 이번 투자로 성장을 위한 에너지원이 충전된 만큼 파운트가 다시 한번 부스트업 할 수 있도록 B2B, B2C 각 본부는 물론 구성원들이 서로 시너지를 낼 수 있는 최선의 의사결정으로 스피드 경영에 집중할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr